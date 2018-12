“É incompreensível a decisão do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho de encerrar duas vagas de cuidados intensivos da Unidade de Neonatologia, pela necessidade de mobilizar enfermeiros desta unidade para outros serviços. Esta atitude prejudica a população dos concelhos a Sul do Douro porque implica a transferência imediata de grávidas e recém-nascidos para outras unidades do país, por vezes, longe da área de residência”, referiu a associação, numa nota enviada à Lusa.

A 1 de dezembro, o centro hospitalar encerrou duas camas na unidade de neonatologia devido a uma diminuição no número de enfermeiros, realçando que a situação é “provisória”.

“Esta situação é provisória e aguarda a autorização da tutela para contratação, por substituição, de enfermeiros, prevendo-se a sua resolução no final da próxima semana”, adiantou a unidade de saúde à Lusa, numa resposta escrita.

Os pais consideram que esta “decisão arbitrária” do conselho de administração “compromete a assistência materno fetal” especializada, nomeadamente da Unidade de Procriação Medicamente Assistida e do Centro de Diagnóstico Pré-Natal, que é uma “referência nacional, pela realização de técnicas altamente diferenciadas”.