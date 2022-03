“Camiões, comboios e camionetas entregaram hoje alimentação às pessoas mais vulneráveis em todo o país e mais comboios (humanitários) são esperados nas próximas semanas”, assegurou a agência da ONU, em comunicado.

Segundo o PAM, “mais de 6,5 milhões de pessoas” estão deslocadas no interior da Ucrânia e o acesso a alimentação representa “uma das três principais preocupações” da população, juntamente com a segurança e o abastecimento de combustível.

O PAM pede agora aos doadores “590 milhões de dólares (528,35 milhões de euros) para apoiar 3,1 milhões de pessoas”.

O conflito na Ucrânia, antigo celeiro que produzia alimentos “para 400 milhões de pessoas” em vários continentes, desencadeou uma vaga de fome um pouco por todo o mundo, defende o PAM.

Os preços mundiais dos bens alimentares aumentaram fortemente desde o início do conflito, atingindo uma marca histórica em fevereiro de 2022.

Estas subidas repercutem-se sobre os preços locais e limitam também o acesso à alimentação para milhões de pessoas já afetadas pela inflação nos seus países.

“As consequências do conflito propagam-se no exterior”, declarou Corinne Fleischer, diretora regional do PAM.

“No PAM também temos de pagar mais pelos alimentos que adquirimos, portanto as nossas operações para ajudar as pessoas também sofrem. Precisamos que o mundo inteiro se mobilize neste momento crítico”, concluiu.