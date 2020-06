De acordo com André Silva, o “diálogo sempre houve, mas não era suficiente” para possibilitar “uma relação satisfatória” entre o deputado ao Parlamento europeu e a direção do partido, provocada por um “desencontro naquilo que é o entendimento da forma como se faz a gestão dos eleitos”, que no PAN “sempre foi feita de forma coletiva, de forma comunitária”.

“Este caso estava a ser uma exceção e demos nota várias vezes, ao longo dos últimos meses, disso mesmo e, de facto, o mal-estar de alguma forma foi-se instalado mas as relações institucionais mantiveram-se e aquilo que nós estávamos à espera era que continuássemos a fazer esse debate interno e que houvesse uma perspetiva de gestão comum da direção do partido relativamente ao eleito na Europa”, salientou.

Questionado se propôs a Francisco Guerreiro renunciar ao mandato, o porta-voz respondeu "essa situação nunca se colocou em cima da mesa" porque "o esforço e aquilo que foi o trabalho sempre da direção do partido" foi "de aproximação, de diálogo, de encontrar pontes para que as decisões e a gestão política do eleito conseguissem ser feitas de uma forma harmoniosa".

André Silva indicou que ainda não tinha tido "hipótese de falar com Francisco Guerreiro" desde que foi conhecida a sua decisão mas apontou que o PAN "respeita a sua decisão", ainda que seja "errada na medida em que ele defrauda aquilo que foi a vontade dos eleitores há um ano".

Aos jornalistas, o porta-voz lamentou que o partido deixe de ter representação europeia, mas referiu que "este é um fenómeno que acontece também noutros partidos".

O eurodeputado Francisco Guerreiro anunciou hoje que sai do PAN por "divergências políticas" com a direção do partido pelo qual foi cabeça de lista nas europeias do ano passado, mas vai manter-se no Parlamento Europeu.

"O eurodeputado Francisco Guerreiro sai do partido Pessoas-Animais-Natureza por divergências políticas com a direção e garante que continuará a defender no Parlamento Europeu os ideais pelos quais foi eleito e se rege", refere um comunicado enviado à Lusa.

O comunicado acrescenta que "as divergências que justificam o seu afastamento do PAN assentam na falta de identificação política com várias posições relevantes tomadas pelo partido no parlamento nacional, bem como com a linha política global que tem caracterizado a atuação do PAN nos últimos meses", considerando que esta tem "limitado a independência política do eurodeputado em Bruxelas".

Francisco Guerreiro falava num "constante afastamento" e aponta, por exemplo, "a crescente e vincada colagem do PAN à esquerda", considerando que tal "quebra uma das bases filosóficas do partido que não se revê nas dicotomias políticas tradicionais".

O eurodeputado refere ainda uma "recente apologia ao incentivo para a entrada de jovens no serviço militar (contra a base pacifista do partido), a passividade perante as ações geopolíticas da China na Europa ou o aumento da agressividade discursiva" do PAN como razões para a sua saída.

Francisco Guerreiro considera também que existiu um "bloqueio da divulgação do trabalho europeu" que desenvolveu, em áreas como o Rendimento Básico Incondicional (RBI).