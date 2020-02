O Governo rejeitou hoje que a expansão do aeroporto de Lisboa seja para aumentar os movimentos por hora, assegurando que a ideia é pôr a infraestrutura a funcionar com fluidez, permitindo a eliminação de voos no período noturno.

“Caminharmos para zero voos no período noturno” é o objetivo, afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, referindo que esta é “uma exigência justa” do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Em declarações à Lusa, a deputada do PAN Cristina Rodrigues disse que esta foi “uma grande vitória” para o grupo parlamentar e um “passo importante”.

Portanto, “foi com grande satisfação que tomámos conhecimento e ouvimos o senhor ministro [das Infraestruturas] afirmar que, efetivamente, está a ser feito um caminho para terminar com os voos noturnos. Há aqui o reconhecimento de que há um problema e que tem que ser resolvido”, acrescentou.