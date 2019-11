No documento deverão estar fundamentados os "motivos que o levam a formular um pedido de morte assistida".

De seguida, o médico deverá conversar com o doente "o número razoável de vezes", dando-lhe conta "do seu estado de saúde e a sua expectativa de vida", de "outras possibilidades terapêuticas ainda disponíveis" e ainda da possibilidade de cuidados paliativos.

O projeto de lei do PAN prevê que a pessoa que requerer a morte assistida tem igualmente de ser examinada por um segundo médico e ainda por um médico psiquiatra, para atestar que "se encontra mentalmente são".

A decisão final cabe ao médico assistente, mas apenas pode ser favorável se "os pareceres dos três médicos envolvidos e da Comissão de Controlo e Avaliação da Aplicação da Lei [órgão que seria criado para analisar e fiscalizar a aplicação da Lei] seja favorável".

Já a escolha entre eutanásia e suicídio assistido e o local da morte, cabe ao doente, mas este pode "a todo o momento, revogar o seu pedido".

Nesta iniciativa legislativa, o PAN assegura "aos médicos e demais profissionais de saúde o direito à objeção de consciência, ou seja, nenhum profissional fica obrigado à prática de atos que a sua consciência impeça de praticar", refere em comunicado.

De acordo com o projeto de lei, a Comissão de Controlo e Avaliação da Aplicação da Lei seria composta por juristas indicados pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Conselho Superior do Ministério Público, um médico e um enfermeiro indicados pelas respetivas ordens profissionais, e ainda um especialista em bioética, indicado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

Além de fiscalizar e controlar a aplicação da lei "no domínio ético, médico e jurídico", emitir pareceres e analisar os processos, a este órgão caberia também "elaborar um relatório sobre a sua atividade no fim de cada ano civil, a enviar ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República e ao primeiro-ministro", a par de "formular recomendações ao Governo e à Assembleia da República sobre possíveis alterações legislativas relacionadas com esta matéria".

O projeto de lei do PAN prevê ainda alterações ao Código Penal, para que os artigos referentes ao homicídio a pedido da vítima e ao incitamento ou ajuda ao suicídio indiquem não sejam puníveis se praticados "por profissional de saúde que atue em cumprimento de decisão sobre o pedido de morte medicamente assistida".

O partido assinala ainda que esta lei entra em vigor 30 dias a contar da data da publicação, e que a regulamentação deverá acontecer no prazo máximo de 180 dias também após a sua publicação.

Em comunicado, o PAN refere que este é um tema que consta do programa eleitoral do partido desde 2015, sendo que na legislatura passada viu rejeitada uma iniciativa no mesmo sentido, e que o seu objetivo é "defender que a vontade do paciente seja tida em conta, em todos os momentos, nomeadamente em relação à questão do fim de vida".

Esta força política salienta também que a despenalização da morte assistida "não exclui nem conflitua com a oferta e o investimento nos cuidados paliativos".

O deputado André Silva considera que "está por cumprir um direito humano fundamental enquanto o Estado não oferecer uma resposta alternativa que respeite a vontade dos que estão em sofrimento insuportável".

"Existem neste momento condições políticas no parlamento para se por fim a uma visão impositiva de conformação das nossas vidas num dos seus momentos mais importantes", acrescenta o parlamentar e porta-voz do PAN, no comunicado.