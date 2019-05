O dirigente do PAN aponta com exemplo "a mensagem de que nunca o ser humano olhou para as outras formas de vida utilitarista, estratificada" à sua semelhança e daí as reações, que "não têm que ver com um choque civilizacional, mas com interesses económicos".

André Silva justifica assim o "discurso propositadamente veiculado por quem não tem interesse em alargar esses direitos às outras formas de vida por questões de interesse económico".

E a mensagem provoca a "reação de algumas mentalidades que não conseguem acompanhar este alargamento que temos de fazer a outras formas de vida, ao planeta e aos ecossistemas", salienta.

Sem nunca criticar diretamente outros partidos ecologistas, como "Os Verdes", André Silva assume que o PAN é o único partido capaz de protagonizar a agenda ecologista e de combate às alterações climáticas.

"Até à entrada do PAN, em 2015, no parlamento, o campo político da defesa das questões ambientais não estava ocupado, não estava representado, por claro desinteresse e défice dos partidos com representação parlamentar. O PAN veio trazer uma mensagem nova, uma 'lufada de ar fresco' na defesa das questões ambientais e de combate às alterações climáticas", acentua.

Invocando que o PAN é cada vez mais visto como "um partido charneira, um partido alternativo", André Silva assume “que tem como prioridade a ecologia profunda e combate à maior crise dos tempos atuais, as alterações climáticas".

"Sem a força do PAN não será possível fazer um verdadeiro combate às alterações climáticas e ter verdadeiras políticas para o Ambiente, independentemente de quem governe o país", sublinha.

Desafiado a fazer uma comparação com o trabalho do partido "Os Verdes", que integra a CDU com o PCP, André Silva limita-se a responder: "O trabalho do PAN em quatro anos fala por si e o trabalho do PEV em 35 fala por ele próprio. O PAN é a via política do ambientalismo".

Já sobre as notícias da ligação ao IRA, o deputado do PAN garante que "não teve qualquer tipo de repercussão" no partido "porque a única ligação ou suposta ligação que existiu foi através de uma pessoa que prestou pontualmente um apoio jurídico" ao movimento.