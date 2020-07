“O grupo parlamentar do PAN – Pessoas-Animais-Natureza deu entrada hoje no parlamento de um requerimento para que o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, proceda ao cabal esclarecimento relativo aos acontecimentos do passado dia 18 de julho, de que resultou a morte de muitos animais e o ferimento de outras dezenas, em dois canis ilegais, na zona de Santo Tirso”, refere o partido em comunicado.

Citada na nota, a deputada Bebiana Cunha assinala que é preciso “lembrar as responsabilidades políticas do município, nomeadamente do presidente da autarquia, que se demitiu de exercer as suas competências em matéria de proteção civil com vista ao resgate dos animais, ao mesmo tempo que não exigiu a presença do médico veterinário municipal no local e não providenciou a evacuação dos animais”.

Na sua ótica, o presidente do município “contribuiu assim para o agravar da situação e para que não fosse prestado o pronto e devido auxílio aos animais”.

No início da semana, o PAN requereu também que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, vão ao parlamento explicar “a linha de comando e cronológica do incêndio na serra da Agrela”, recorda.