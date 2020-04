“Era necessário encontrar uma solução para o ano não ser perdido, essa era a nossa principal preocupação, as pessoas não ficarem com as vidas em suspenso”, acrescentou.

Na ótica do PAN, “o que se conseguiu foi uma solução intermédia, de compromisso que apenas leva a que os alunos façam os exames de acesso ao ensino superior”, o que resulta num “descolar da conclusão do ensino secundário à ingressão no superior”.

Na reunião com a Confap, o partido abordou as suas propostas no âmbito da pandemia de covid-19, algumas já chumbadas pela Assembleia da República, mas relativamente às quais o PAN assegura que vai insistir.

Entre elas, o partido defende uma “linha de crédito sem juros às famílias que têm de pagar mensalidades em instituições de ensino” cooperativo e privado, que “só poderiam exigir cobrança de mensalidades quando garantido o ensino à distância e as aprendizagens”.

“Iremos insistir, pelo menos em famílias com dependentes que estejam no primeiro ciclo, na necessidade de estar garantido o apoio à família, mesmo quando um dos progenitores esteja em teletrabalho”, vincou a deputada.

No que toca à educação inclusiva, Bebiana Cunha pediu “mais proximidade” entre educadores, professores e famílias, para que as possam orientar, e seja garantido “o acesso destas crianças à educação”.

Outra das propostas do Pessoas-Animais-Natureza passa por uma negociação entre o Governo e as empresas de telecomunicações, com vista à criação de um “pacote especial para as famílias, com preço mais reduzido” e que “seria aplicado à educação”.

Quanto ao ensino profissional e artístico, e aos alunos que têm um estágio incluído no plano curricular, o PAN pede uma “solução para que possam concluir o secundário” e “não percam o ano”.

Portugal, que registou os primeiros casos confirmados de covid-19 a 02 de março, registou hoje 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira, e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde.