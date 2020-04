A empreitada do Centro de Saúde foi prorrogada por 92 dias, por solicitação da empresa adjudicatária, a M. Couto Alves S.A, alegando, segundo o presidente da câmara, Walter Chicharro (PS) “algumas dificuldades na prossecução dos trabalhos, agravadas desde o início da pandemia”.

O prazo de conclusão do novo centro de saúde deveria ter ocorrido no passado dia 28 de fevereiro, mas a data é agora alargada para o dia 30 de maio, após o que “ficará a faltar equipar as instalações para que se inicie o seu funcionamento”, disse o autarca à agência Lusa.

A deliberação, aprovada hoje em reunião de câmara, estabelece ainda que o alargamento do prazo não implicará qualquer aumento de encargos para o município.

O Centro de Saúde da Nazaré representa um investimento de 1,2 milhões de euros, suportados pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e com uma comparticipação comunitária de 85%.

O novo edifício está a ser construído num terreno cedido pela câmara e substituirá um prefabricado dos anos 80 onde funcionam as unidades de saúde Global e Nazareth, com um total de nove médicos e cerca de 20 mil utentes inscritos.