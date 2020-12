Segundo dados do Portal do SNS, entre janeiro e novembro deste anos foram realizadas cerca de 15,4 milhões de horas extraordinárias. Este total, escreve o Público, já ultrapassa em mais 860.344 horas o valor que foi registado em 2019, altura quando os profissionais de saúde tinham realizado um total de 14,5 milhões de horas extra no final do ano.

Assim, nunca o número total de horas de trabalho extraordinárias no SNS registou um valor tão alto - desde 2014 (primeiro ano de registo deste indicador no Portal do SNS).

"[E]ste número não é uma surpresa” para representantes de médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde e valor traz à luz a “falta de uma política de contratação e de retenção” de profissionais no serviço público.

O Ministério da Saúde revela que “até ao final da semana passada as unidades de saúde celebraram 7508 contratos com profissionais para fazer face à pandemia” de Covid-19.

Nos primeiros onze meses deste ano, os profissionais de saúde fizeram mais dois milhões de horas suplementares (mais 15,45%) que no mesmo período de 2019. Em relação a novembro deste ano, fizeram-se 1,5 milhões de horas de trabalho extraordinário, o que é um crescimento de 4,8% comparado com o mês anterior. O pico anual foi, no entanto, atingido em junho com pouco mais de 1,7 milhões de horas extraordinárias.