"A indústria vai ter que reagir face aos custos que estamos a assistir no mercado", alerta António Fontes, presidente da Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte (AIPAN), em declarações ao Jornal de Notícias.

O preço do pão mantém-se no geral inalterado, sublinha a publicação, mas a indústria deixa um aviso. "Estamos a preparar esse aumento. Na minha empresa, estou a ponderar mais dois cêntimos por pão, porque é preciso garantir os postos de trabalho", garante António Fontes.

"Se não refletirmos no preço de venda os aumentos dos custos de produção, cria-se uma situação muito delicada nas empresas", acrescenta Hélder Pires, presidente do conselho fiscal da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP).

O empresário lembra que "o preço do pão é livre, cada empresa pratica o que entender".