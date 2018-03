"Carregaremos todo o sofrimento do povo, das crianças, dos pais e mães do nosso país", disse Riad Sargi antes da cerimónia desta Sexta-Feira Santa.

Reunidas em torno do anfiteatro, depois de passarem por rigorosos controlos de segurança, cerca de 20.000 pessoas, muitas delas com velas nas mãos, acompanharam em silêncio a cerimónia noturna da Via Sacra, que percorre as etapas do calvário de Jesus, da sua condenação e morte à crucificação e sepultura.

"As nossas gerações estão a deixar aos jovens um mundo partido pelas divisões e pelas guerras, um mundo devorado pelo egoísmo em que os jovens, as crianças, os enfermos, os idosos são marginalizados", lamentou o Sumo Pontífice.

A cruz também foi carregada por freiras dominicanas do Iraque, entre elas Genoveva al Haday. Os textos deste ano foram escritos por quinze jovens, entre 16 e 27 anos.

O Papa quis dedicar este ano aos jovens, cujas preocupações devem estar no centro de um sínodo (reunião de bispos do mundo inteiro) em outubro deste ano.

Como fez no ano passado, Francisco enumerou na sua oração final os vários motivos de "vergonha", como as pessoas enganadas "pela ambição e uma glória vã".

Também criticou o avanço "do ódio, do egoísmo, da arrogância", estimando que "apenas o perdão pode vencer o rancor e a vingança, só um abraço fraternal pode dissipar a hostilidade e o medo do outro".

A Via Sacra no Coliseu na noite de sexta-feira aconteceu sob um forte aparato de segurança, assim como está previsto para a missa de Páscoa no domingo na Praça São Pedro. Os dois eventos contarão com um reforço das forças de segurança.

As autoridades destacaram cerca de 10.000 membros das forças de segurança. O ministro do Interior italiano, Marco Minniti, reafirmou esta semana o nível elevado de risco de atentado em Itália.