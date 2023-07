De acordo com uma publicação do canal Vatican News na rede social Twitter, o Papa Francisco anunciou, após a recitação da oração do Angelus, um consistório em 30 de setembro, véspera do início da próxima Assembleia Sinodal, para a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo Américo Aguiar, o único português.

"Queridos irmãos e irmãs, tenho o prazer de anunciar que no próximo dia 30 de setembro realizarei um Consistório para a criação de novos cardeais. A sua proveniência exprime a universalidade da Igreja que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. Além disso, a inclusão de novos cardeais na Diocese de Roma demonstra o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo", disse o sumo pontífice.

Segundo a agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.

De acordo com a biografia partilhada pelo Vatican News, Dom Américo Alvez Aguiar nasceu em 12 de dezembro de 1973 em Leça do Balio, Matosinhos. Em 1995 ingressou no Seminário Maior do Porto. Depois disso, concluiu os seus estudos académicos na Universidade Católica: primeiro uma Licenciatura em Teologia (Porto), e depois um Mestrado em Ciências da Comunicação (Lisboa).

Em 2001, foi ordenado sacerdote por Dom Armindo Lopes Coelho, e serviu como pároco na Campanhã até 2002.

Durante este tempo e até 2004 foi também Tabelião na Cúria Diocesana e, entre 2002 e 2015, responsável pelo Escritório de Informação/Comunicação.

Também a partir de 2002, e até 2008, foi assistente Regional do Corpo Nacional de Escoteiros e entre 2004 e 2015 Vigário Geral, Chefe de Gabinete dos Bispos do Porto, Capelão da Cúria Diocesana e Capelão-Mor da Misericórdia do Porto.

Entre 2007 e 2015 foi Vice-Reitor do Santuário Diocesano de Santa Rita (Ermesinde) e entre 2014 e 2015 Pároco in solidum da Catedral.

Foi ainda membro do Cabido Portucalense de 2017 a fevereiro de 2019 e Diretor da Secretaria Nacional de Comunicação Social de 7 de abril de 2016 a 1 de maio de 2019.

Seria nomeado pelo Papa Francisco bispo auxiliar de Lisboa a 1 de março de 2019 e ordenado bispo titular de Dagno a 31 de março de 2019, na Igreja da Trindade, Porto.

Atualmente é o Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e Diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa.

*Com Lusa