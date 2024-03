“Para preservar a sua saúde antes da vigília de amanhã e da missa do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco seguirá esta noite a Via Sacra no Coliseu a partir da Residência de Santa Marta”, disse o Vaticano, em comunicado.

Depois do anúncio, poucos segundos antes do início da cerimónia, os organizadores retiraram a cadeira do Papa, posicionada numa colina em frente ao Coliseu.

O pontífice argentino também tinha cancelado a sua participação nesta cerimónia em 2023 por motivos de saúde, mas no ano passado o Vaticano informou com antecedência que o papa não participaria, pois estava a recuperar de uma hospitalização devido a uma bronquite.

A tradicional Via Sacra da Sexta-feira Santa no Coliseu é um dos eventos mais importantes do calendário da Igreja Católica e milhares de fiéis de vários países, muitos com velas nas mãos, se reuniram em silêncio para acompanhar este rito da Semana Santa.

O Papa Francisco tem sido afetado por vários problemas de saúde recentemente e foi submetido a uma cirurgia abdominal em 2023, tem problemas crónicos no joelho e sofreu várias infeções respiratórias nos últimos meses.