E fê-lo ao explicar a parte do “pão nosso de cada dia” do “Pai Nosso”: “Imploramos também o pão da memória, a graça de que fortaleças as raízes comuns da nossa identidade cristã”.

No primeiro dia de uma visita de três dias à Roménia o Papa fez vários apelos para que se estreitem laços e se avance na unidade com a Igreja Ortodoxa, enfrentando os desafios de um mundo que vive os estragos de uma “cultura de ódio” e do individualismo.

A visita do Papa argentino acontece 20 anos depois da visita de João Paulo II, em 1999, um momento histórico porque foi a primeira visita de um chefe da Igreja de Roma à Roménia, depois do passado comunista do país.

Francisco chegou a Bucareste com uma clara mensagem ecuménica, mas também social, ouvida pelo patriarca ortodoxo Daniel.

Francisco alertou para os vários perigos que enfrenta a sociedade atual, como uma globalização que está a uniformizar e que “contribui para erradicar os valores das pessoas, debilitando a ética e a vida em comum, contaminada nos últimos tempos por uma sensação generalizada de medo”.

Um medo que, segundo o Papa argentino, é muitas vezes fomentado de propósito e que leva a atitudes de isolamento e de ódio.

E na aposta em fortalecer os laços entre as duas igrejas Francisco defendeu que a unidade remonta à época dos apóstolos, Pedro no caso de Roma e André entre os ortodoxos, mas também remonta a um passado recente comum de perseguições, sobretudo durante os regimes comunistas.

Antes do ato público na catedral ortodoxa o Papa reuniu-se em privado com o patriarca Daniel. Os dois falaram depois perante o Sínodo Permanente da Igreja Ortodoxa e os representantes do Vaticano. E no final os dois líderes espirituais abandonaram a catedral juntos e benzeram os fiéis que os esperavam.

A visita de Francisco à Roménia termina no domingo e acontece um mês depois das visitas à Bulgária e Macedónia do Norte.

As duas igrejas estão separadas desde o Grande Cisma de 1054, quando uma Igreja única se separou na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Católica Apostólica Ortodoxa.