Francisco também exorta os países a comprometerem-se a “reduzir as emissões de poluentes” e a ouvir “a voz de tantos jovens que nos ajudam a tomar consciência do que está a suceder hoje no mundo, pedindo-nos para sermos semeadores da paz e construtores, juntos e não sozinhos, de uma civilização mais humana e mais justa”.

Na sua intervenção, António Guterres apresenta o Papa como “mensageiro da esperança e da humanidade, para reduzir o sofrimento humano e promover a dignidade humana”.

“A sua clara voz moral brilha, quando fala da situação dos mais vulneráveis, incluindo os refugiados e migrantes, quando fala da pobreza e da desigualdade, pedindo desarmamento, construindo pontes entre comunidades e, é claro, destacando a emergência climática por meio de sua encíclica ‘Laudato Si'”, diz o secretário-geral da ONU.

Guterres explica que “entristece” testemunhar que algumas comunidades cristãs não podem comemorar o Natal com segurança, porque estão a ser perseguidas” e lamenta os judeus que são mortos em sinagogas e as suas lápides são pintadas com suásticas, bem como os muçulmanos “que são mortos a tiros nas mesquitas”.

Durante o encontro de hoje, segundo o Vaticano, Francisco e Guterres falaram sobre o projeto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, e da crise do multilateralismo, “particularmente evidente devido às dificuldades de resolver alguns problemas atuais, como a migração e tráfico de pessoas, a mudança climática e o desarmamento”.