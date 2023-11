"As condições do Santo Padre são estáveis, sem febre, mas permanece a inflamação pulmonar associada à dificuldade respiratória Prossegue a terapia antibiótica", pode ler-se no boletim partilhado pelo Vatican News.

Esta manhã, o Papa Francisco presidiu à sua audiência semanal no Vaticano, mas disse que ainda não se sente bem e pediu a um assessor que lesse as suas observações, já que apenas consegue falar num sussurro.

Francisco, que completará 87 anos em 17 de dezembro e teve de remover parte de um pulmão quando era jovem, tossiu perto do final da audiência de uma hora quando fazia alguns comentários finais, apesar de se ter levantado da sua cadeira para dar as bênçãos.

Na terça-feira, o Vaticano anunciou que os médicos pediram ao Papa, que tem uma inflamação pulmonar que causa problemas respiratórios, para não fazer a viagem de três dias que estava programada para estar presente na conferência climática da ONU, conhecida como COP28, no Dubai.

A viagem teria começado na sexta-feira e o Papa regressaria a Roma no domingo.

O anúncio da Santa Sé sobre o cancelamento da viagem adiantava que a condição médica do Papa melhorou, mas observava que Francisco está com gripe e uma “inflamação das vias respiratórias”.

O Papa, que fez do cuidado com o ambiente uma prioridade de seu papado, quer, no entanto, participar de alguma forma nos debates da COP28 a realizar nos Emirados Árabes Unidos, segundo a Santa Sé.

Não ficou claro se Francisco poderia ler o seu discurso na conferência sobre o clima por videoconferência ou participar de alguma outra forma.

O Vaticano disse que o Papa concordou com o pedido dos médicos “com grande pesar”.