“Faço um apelo para que não se deixe morrer de frio os ucranianos. Cessem os ataques aéreos contra a população civil, que é sempre a mais afetada”, pediu o pontífice, no final da oração dominical do Angelus.

“Chega de matar inocentes”, acrescentou diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Francisco encontrou-se na sexta-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um dia depois de se encontrar o chefe da Igreja Greco-Católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, que alertou que seis milhões de ucranianos poderiam ficar “sem comida” e sujeitos ao frio nos próximos meses.

No encontro com Zelensky, foi novamente discutida a guerra na Ucrânia, conflito em que Santa Sé esteve envolvida na busca de uma resolução, e nas tarefas de mediação que levaram à libertação de dois padres presos este ano da Igreja Greco-Católica ucraniana.

Na semana passada, o Governo ucraniano instou a população a estar preparada para qualquer cenário antes da chegada dos meses mais frios, uma vez que o país sofre contínuos ataques do às suas infraestruturas e que, no inverno, as temperaturas oscilam entre -4 0,8°? e 2°C.