O Papa Francisco já está em Lisboa, onde irá marcar presença na Jornada Mundial da Juventude, até ao próximo domingo.

Após sair da base aérea, onde foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e ainda Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, está prevista uma cerimónia de boas-vindas na entrada principal do Palácio de Belém, seguida da visita de cortesia ao Presidente da República, às 11h15. O Papa terá honras militares por um batalhão constituído por cadetes-alunos oriundos da Escola Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea. Vai ainda ouvir a Banda de Música da Força Aérea e uma salva de 21 tiros durante o hino do Vaticano a partir da Fragata D. Francisco de Almeida, fundeada no Rio Tejo.

O Papa Francisco vai também ter um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém, às 12h15.

Da parte da tarde desta quarta-feira, o pontífice vai encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, na Nunciatura Apostólica.

Às 17h30, o Papa estará reunido para rezar vésperas com os bispos, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos.