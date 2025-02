O Papa dirigiu as palavras iniciais à audiência, mas não prosseguiu com a leitura da catequese desta semana.

"Caros irmãos e irmãs, bom dia! No nosso percurso jubilar de catequeses sobre Jesus, que é a nossa esperança, hoje detemo-nos no evento do seu nascimento em Belém. Agora tomo a liberdade de pedir ao sacerdote, ao leitor, que continue a ler, porque eu, com a minha bronquite, ainda não posso. Espero que da próxima vez eu possa", disse, citado pelo Vatican News.

Já no domingo, o Papa interrompeu a leitura da sua homilia do Jubileu das Forças Armadas na Praça de São Pedro devido a “dificuldades respiratórias”.

Na quarta-feira anterior, o pontífice, de 88 anos, não conseguiu ler o seu catecismo na audiência geral pelo mesmo motivo e a Santa Sé explicou mais tarde que sofria de bronquite, o que o obrigou nos últimos dois dias a realizar as suas reuniões na sua residência, a Casa Santa Marta.

No dia de hoje a audiência já decorreu na Sala Paulo VI.