Como tem sido habitual, o Vaticano deu conta esta manhã de mais uma "noite tranquila" para o Papa Francisco.

A situação clínica do Papa “permanece estável”, com “ligeiras melhorias”, mas Francisco continua a apresentar um quadro clínico complexo enquanto recupera de uma pneumonia dupla no Hospital Gemelli de Roma, informou no dia de ontem o Vaticano.

Na segunda-feira, os médicos afirmaram que a vida do Papa, de 88 anos, já não se encontrava em perigo, face às melhorias registadas.

O líder da Igreja Católica mostrou-se bem-disposto e conversou com as pessoas que o rodeavam no hospital ao longo do dia.

Apesar de o seu prognóstico ter deixado de ser reservado, o que significa que a sua doença já não representa um risco de vida iminente, os médicos estimam que terá de permanecer no hospital durante “mais alguns dias”.

O Vaticano adiantou que não existem ainda indicações da data de quando o pontífice terá alta e considerou “prematuro fazer uma avaliação do que poderá necessitar quando deixar o hospital".

A hospitalização do pontífice, que é líder espiritual de 1,4 mil milhões de católicos e chefe do Estado do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar as suas funções e as especulações sobre uma possível renúncia.