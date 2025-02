O Papa Francisco teve uma “noite tranquila”, avança a agência de notícias italiana, a ANSA, depois de sido internado na sexta-feira devido a problemas respiratórios e febre.

Segundo as últimas fontes do Vaticano citadas pela agência, a febre também baixou.

“Há otimismo em relação à nova terapia que começou ontem [sexta-feira]”, diz a ANSA.

Recorde-se que um comunicado divulgado aos jornalistas pela Sala de Imprensa da Santa Sé esta sexta-feira à noite referiu que "após o agravamento da sua bronquite nos últimos dias", o Papa Francisco, que foi internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, na sexta-feira de manhã, "foi submetido a exames especializados e iniciou tratamento farmacológico hospitalar".

Especificou que "os exames iniciais indicam uma infeção do trato respiratório. O seu estado clínico é estável, com febre ligeira".

Em conversa com os jornalistas, citado pelo site Vatican News, Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, afirmou: "O Papa está tranquilo, está bem-disposto e leu alguns jornais".

Recorde-se que após a hospitalização do Papa Francisco na manhã, desta sexta-feira, no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para tratar a bronquite, foram feitos ajustes nos próximos eventos do Jubileu.

"A Audiência Jubilar agendada para amanhã, 15 de fevereiro, foi cancelada. A Santa Missa do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, agendada para domingo, 16 de fevereiro, será presidida por Sua Eminência, o Cardeal José Tolentino de Mendonça, Perfeito do Dicastério para a Cultura e a Educação”.

“Além disso, o encontro com os artistas, originalmente previsto para segunda-feira na Cinecittà, não se realizará devido à impossibilidade de comparência do Papa”, continua o comunicado.

O Papa Francisco foi internado no hospital Policlínico Agostino Gemelli após as audiências matinais de sexta-feira.

O Santo Padre sofre de bronquite há vários dias, como o próprio observou durante algumas audições públicas.

Pediu aos seus colaboradores que lessem os seus comentários preparados nas duas últimas Audiências Gerais de quarta-feira, entre outros eventos.

Já no dia 6 de fevereiro, a Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou um comunicado a informar que o Papa sofria de bronquite e iria realizar as suas audiências na sua residência na Casa Santa Marta.