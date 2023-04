A entrada de Francisco no hospital, na quarta-feira, com dificuldades respiratórias, refira-se, gerou preocupações de que o pontífice não estivesse bem o suficiente para participar numa série de rituais na semana mais importante do calendário cristão.

Mas Francisco prometeu estar presente e, este domingo, acenou brevemente para cerca de 30.000 pessoas enquanto passeava no seu papamóvel pela praça, adornada com mais de 35.000 plantas e flores.

Francisco parecia sério enquanto seguia a procissão pela Praça de São Pedro de figuras religiosas, incluindo cardeais vestidos de vermelho, carregando grandes folhas de palmeira e ramos de oliveira.

O Domingo de Ramos marca a chegada de Jesus a Jerusalém antes da sua crucificação. O Domingo de Páscoa, que este ano é a 9 de abril, celebra a sua ressurreição.