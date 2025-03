"O Papa Francisco tenciona aparecer amanhã à sua janela para saudar os fiéis e dar a sua bênção. Aparecerá pouco depois das 12 horas, hora de Roma", informa o Vaticano.

"O texto da reflexão do Angelus do Papa será distribuído como nos domingos anteriores", é ainda adiantado.

Esta será a primeira aparição pública de Francisco desde que está na Policlínica Gemelli de Roma. A semana passada, o Vaticano divulgou uma fotografia do Santo Padre a rezar na capela do hospital.

De recordar que o pontífice, internado desde 14 de fevereiro, tem apresentado melhorias nos últimos dias, "do ponto de vista respiratório e motor". Ontem, a Santa Sé explicou que, "durante a noite, já não utiliza a ventilação mecânica com máscara, mas sim a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais, e durante o dia utiliza cada vez menos os altos fluxos".

Todavia, "os médicos ainda não deram qualquer indicação sobre a data da alta hospitalar".