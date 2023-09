Em Ulan Bator, o Papa, de 86 anos, foi recebido num tapete vermelho em frente à guarda de honra, vestida de azul, vermelho e amarelo tradicionais.

“Viva o Papa!”, cantava uma multidão entusiasta.

O Presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, recebeu o Papa jesuíta diante de uma imponente estátua de bronze de Genghis Khan, na imensa praça Sukhbaatar, que alberga o coração do poder mongol.

Numa homenagem à tradição mongol de viver em harmonia com a natureza, Francisco defendeu um “compromisso urgente e agora inescapável de proteger o planeta Terra”.

A Mongólia, um dos maiores exportadores de carvão, tem uma das capitais mais poluídas do mundo.

O Papa também advertiu os líderes da Mongólia, onde um grande escândalo na indústria do carvão provocou grandes manifestações em dezembro, contra a corrupção.

A corrupção representa “uma séria ameaça ao desenvolvimento de todos os grupos humanos, alimentando-se de uma mentalidade utilitarista e sem escrúpulos que empobrece países inteiros”, salientou.

A visita de Francisco atraiu muitos peregrinos de outros países asiáticos, que também se deslocaram à Mongólia para ver o chefe da Igreja Católica.

Francisco deverá encontrar-se com a pequena comunidade católica do país na catedral de São Pedro e São Paulo, cuja nave circular se assemelha à tradicional tenda dos nómadas mongóis. Há apenas 25 padres e 33 freiras, das quais apenas duas são mongóis.

No domingo, o Papa fará um discurso num encontro inter-religioso, no qual o reitor da Igreja Ortodoxa Russa de Ulan Bator deverá participar com uma delegação, e presidir depois a uma missa numa arena de hóquei no gelo recentemente construída.

O Vaticano disse esperar que participem na missa peregrinos de países vizinhos, incluindo Rússia, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietname, Cazaquistão, Quirguizistão e Azerbaijão.

A visita do Papa à Mongólia é um gesto de apoio à pequena comunidade de católicos, que conta com cerca de 1.400 pessoas numa população de mais de três milhões.

Mas esta viagem, a segunda de Francisco à região no espaço de um ano, depois da visita ao Cazaquistão em setembro de 2022, é também estratégica do ponto de vista geopolítico.

Outrora parte integrante do império de Genghis Khan, a Mongólia depende da Rússia para as importações de energia e da China para a exportação de matérias-primas, principalmente carvão.

Mas, embora se mantenha neutra em relação aos poderosos vizinhos, reforçou as relações com outras nações, nomeadamente Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, por uma questão de equilíbrio.

Isto torna a Mongólia potencialmente útil para as relações do Vaticano com Pequim, com quem a Santa Sé renovou, no ano passado, um acordo sobre a nomeação de bispos, e com Moscovo, com quem Francisco tem procurado negociar o fim da guerra na Ucrânia.