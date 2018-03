O Papa tem previsto para hoje, na basílica do Vaticano, a celebração da Paixão do Senhor, e depois a tradicional Via Sacra no Coliseu de Roma, símbolo das perseguições aos primeiros cristãos.

As cerimónias inserem-se no chamado “tríduo pascal”, os três dias de celebração da Páscoa comemorados pelos cristãos, e estão a ser acompanhadas por fortes medidas de segurança em Roma, após uma série de prisões de supostos extremistas islâmicos.

As comemorações solenes coincidem com uma nova controvérsia de comunicação no Vaticano sobre a afirmação do Papa de que o inferno não existe.

"O inferno não existe, o que existe é o desaparecimento de almas pecaminosas", disse o Papa em entrevista concedida a Eugenio Scalfari, fundador do jornal italiano La Repubblica.