O líder da Igreja Católica chegou ao recinto de 10 hectares, com o Tejo como pano de fundo, para a celebração da vigília, um dos momentos mais aguardados da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Momentos antes da chegada do Papa, a organização pediu aos peregrinos, através dos microfones, para se colocarem nos seus setores para o receberem.

“Esta é a juventude do Papa” e “Papa Francisco” eram as frases mais ouvidas nos minutos que antecederam a chegada do líder da Igreja Católico ao Parque Tejo.

Este é o quarto e penúltimo dia da JMJ, encontro de jovens de todo o mundo com o Papa e que este ano decorre em Lisboa.