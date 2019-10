De acordo com a acusação, citada hoje em nota da Procuradoria Distrital do Porto, “o arguido e a arguida mataram a dita colaboradora tailandesa, após o que cortaram o cadáver aos pedaços, decapitaram-no e colocaram no congelador pelo menos a cabeça”, em factos situado entre 28 de dezembro de 2018 e 07 de março de 2019.

Fizeram-no, ainda segundo o Ministério Público, na casa de massagens que ambos exploravam em Matosinhos, “sob forma de uma sociedade unipessoal de que era única sócia a arguida, contando com a colaboração da vítima”, que ali trabalhava enquanto massagista.

Após o homicídio, relata a Procuradoria Distrital do Porto, citando o processo, “desfizeram-se dos pedaços de cadáver, deixando a cabeça acondicionada num saco plástico, dentro ou ao lado de um contentor colocado no areal da praia de Leça da Palmeira”, no concelho de Matosinhos.

Os dois arguidos estão formalmente acusados pela prática, em coautoria, de um crime de homicídio e de um crime de profanação de cadáver.

A cabeça de mulher foi encontrada cerca das 10:00 de 07 de março na praia de Leça da Palmeira, dentro de um saco de plástico, de acordo com relatos feitos na altura por fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça.