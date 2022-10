“Shahkar sucede a Luís Carrilho, de Portugal, que recentemente completou a sua missão e a quem o secretário-geral é grato pela sua liderança exemplar”, indicou o gabinete de Guterres em comunicado.

Segundo a ONU, Shahkar, que atua como inspetor-geral da Polícia no Paquistão, carrega consigo para este novo cargo mais de 30 anos de experiência nacional e internacional.

“Ele também atuou em vários cargos de alto escalão na Polícia do Paquistão, inclusive como inspetor adicional de Polícia no Punjab (2015-2018), bem como Chefe de Polícia Regional (2014-15)”, aponta o comunicado, acrescentando que Shahkar tem mais de nove anos de experiência com as Nações Unidas.

Luís Carrilho havia sido nomeado para o cargo em novembro de 2017 por António Guterres. Carrilho, superintendente-chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Portugal, também já atuou como comissário de Polícia das Nações Unidas em várias operações de manutenção da paz.