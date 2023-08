Duas das crianças presas no teleférico já foram resgatadas. A notícia é avançada pela BBC, que cita Altaf Hussain, um professor da escola local, e Muhammad Amjad, um polícia.

As duas crianças estão estáveis. Há uma equipa médica no heliporto, de forma a avaliar o estado de saúde das pessoas presas no teleférico.

Os militares do Paquistão realizaram os dois primeiros resgates numa operação de alto risco, complicada por rajadas de vento.

Segundo a Reuters, cinco estudantes e um professor ainda estão a bordo, à espera de serem resgatados. Inicialmente tinha sido avançado que estavam dois adultos e seis crianças no teleférico, mas o número foi atualizado para um professor (20 anos) e sete alunos (entre os 10 e os 15 anos).

Helicópteros do Exército têm estado a fazer operações de reconhecimento perto do teleférico e um soldado desceu preso por um arnês para entregar comida, água e medicamentos, disse Tanveer Ur Rehman, um funcionário do governo regional.

Oito pessoas ficaram suspensas no ar, nesta terça-feira, no meio do trajeto de um teleférico artesanal numa região montanhosa do noroeste do Paquistão. O teleférico era utilizado como meio de transporte para ir à escola, situada do outro lado do vale, na província de Khyber Pakhtunkhwa.

No meio do trajeto, a cabine ficou paralisada a cerca de 270 metros de altitude, depois de um dos cabos do teleférico se ter partido.