O voto foi apresentado pelo grupo parlamentar comunista e teve os votos favoráveis do PCP, PS, BE, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, teve votos contra do PSD, CDS, PAN e do deputado do Chega e a abstenção do deputado da Iniciativa Liberal (IL).

No texto, a bancada do PCP alega que o chamado “‘plano Trump’ é inseparável do ‘reconhecimento’ pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel e da sua ‘aceitação’ dos colonatos israelitas ilegalmente construídos nos territórios palestinianos”.

No plano apresentado na semana passada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com a sua "visão" para a resolução do conflito Israelo-palestiniano, "Jerusalém permanecerá a capital soberana do Estado de Israel, e deve permanecer uma cidade indivisível", com a atual "barreira física" a leste a "servir de fronteira" com um futuro Estado da Palestina, que teria a sua capital nessa área oriental.

"Ao prever a ocupação por parte de Israel de Jerusalém e de cerca de metade da margem ocidental do rio Jordão, assim como a aceitação e continuidade territorial dos colonatos israelitas, o ‘plano Trump’ representa um novo e mais grave patamar na ilegal ocupação e anexação de territórios palestinianos por parte de Israel", lê-se no texto aprovado no parlamento.