Os trabalhos deverão ser suspensos no final do dia e retomados a 14 de outubro, com o chamado Discurso da Rainha, protocolo que inclui a deslocação da monarca ao Parlamento para iniciar uma nova sessão legislativa.

Apesar de ter defendido a suspensão mais curta, para permitir a participação do primeiro-ministro, Boris Johnson, no debate semanal de quarta-feira com os deputados, o partido Trabalhista desta vez não se opôs à suspensão.

Em setembro, trabalhistas, nacionalistas escoceses e liberais democratas envolveram-se numa série de ações judiciais contra a suspensão do parlamento por cinco semanas, que foi autorizada pela rainha a conselho do governo.

No final, o Supremo Tribunal, considerou a medida “ilegal, nula e sem efeito”, alegando que o objetivo era impedir que o parlamento cumprisse o papel de escrutinar o governo, o que levou à reabertura duas semanas depois do início.