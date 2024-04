As propostas do Bloco de Esquerda e do PAN para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o grupo Global Media foram hoje chumbadas em plenário, com votos contra de PSD, PS e CDS-PP.

A favor votaram BE, PAN, PCP e Iniciativa Liberal, enquanto o Chega se absteve. A direção da bancada social-democrata tinha dito à Lusa na quinta-feira que se ia abster nestas votações, pelo que o PSD mudou o sentido de voto. Para avançarem, estas propostas tinham de ser aprovadas em plenário já que nem BE nem PAN têm deputados suficientes para impor uma comissão de inquérito com caráter obrigatório (um quinto dos parlamentares em efetividade de funções, ou seja, 46). As proposta para um inquérito parlamentar tinham como objeto a compra da Global Media Group (dono de títulos como Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, O Jogo) pelo World Opportunity Fund (com sede no paraíso fiscal Bahamas), os atos de gestão e a instabilidade gerada no grupo assim como a atuação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).