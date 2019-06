No dia em que o parlamento guineense retirou os poderes ao Presidente da República, José Ramos-Horta disse, em Lisboa, que subscreve as preocupações manifestadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português sobre a crise política no país.

“Guio-me pelas posições dos países da CPLP, em particular as preocupações manifestadas pelo MNE português. Subscrevo interiamente as declarações e preocupações de Portugal nesse sentido, que é o país que mais acompanha de perto a situação na Guiné-Bissau”, disse hoje à Lusa Ramos Horta, em Lisboa, à margem do quinto encontro ministerial do g7+.

Sobre a retirada dos poderes pelo parlamento ao Presidente cessante do país, José Mário Vaz, Ramos Horta, antigo chefe de Estado de Timor-Leste, reconhece que a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau é “o órgão, neste momento, legítimo”.

“Foi eleito e é reconhecido internacionalmente. O Presidente da República chegou ao fim do seu mandato”, referiu o timorense.

“Alguns constitucionalistas dizem que a única entidade legítima para, interinamente, assumir as funções de Presidente é o Presidente da Assembleia Nacional, mas para além disso não posso comentar”, acrescentou o antigo chefe de Estado.

Ramos Horta, laureado com o Prémio Nobel da Paz em 1996 – em conjunto com o então bispo de Díli, Carlos Ximenes Belo -, considerou também que “o ónus parece estar completamente com o Presidente cessante da Guiné-Bissau”.