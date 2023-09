No final da reunião da conferência de líderes, a deputada Maria da Luz Rosinha, porta-voz, anunciou que o debate da moção de censura do Chega ficou agendado para a próxima terça-feira, dia 19, às 15:00.

De acordo com o novo Regimento da Assembleia da República, aprovado na anterior sessão legislativa, os debates com o chefe do executivo no parlamento não se podem realizar “na quinzena seguinte à discussão de moções de confiança ou de moções de censura”.

Assim, o regresso dos debates quinzenais, que estava previsto para o próximo dia 27, foi hoje adiado, sem data, que só será decidida na reunião da conferência de líderes da próxima quarta-feira, dia 20.