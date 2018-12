O objetivo é, segundo disse à Lusa uma fonte do gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues, "avaliar diversas questões de funcionamento e organização internos" do parlamento, nomeadamente o "registo de presenças em sessões plenárias" e "as deslocações dos deputados". No entanto, os líderes das diferentes bancadas não deverão formalizar quaisquer alterações ao Regimento da Assembleia da República, mas debater apenas eventuais soluções para ultrapassar polémicas com os falsos registos de presenças no plenário.

Ferro Rodrigues, citado, no sábado, pelo semanário Expresso, afirmou que “todos têm de contribuir para arrumar a casa” e todas os partidos com representação parlamentar manifestaram abertura para analisar a questão.

A discussão, não sendo original, ganhou maior visibilidade pública com várias notícias, nas últimas semanas, sobre situações que deputados assinalaram presenças no Parlamento sem efetivamente estarem no hemiciclo. Um dos casos, noticiado pelo semanário Expresso em novembro, foi o do deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, cuja colega de bancada Emília Cerqueira assumiu publicamente ter registado "inadvertidamente" a sua presença em plenário, quando acedeu ao computador do colega para consultar documentos.

Após a polémica com Silvano, o jornal online Observador revelou mais dois casos de falsas presenças no plenário a envolver os deputados do PSD José Matos Rosa (então secretário-geral do partido) e Duarte Marques. Ambos os casos são relativos a 2017 e a presença dos deputados foi registada na Assembleia da República quando Matos Rosa estava em viagem a Cabo Verde (03 de fevereiro) e Duarte Marques no Porto (em 04 de maio).

Já na semana passada, o SAPO24 noticiou que o deputado social-democrata, Feliciano Barreiras Duarte, tinha votado contra o Orçamento Geral de Estado para 2019 sem se encontrar presente na Assembleia da República na altura da votação. Os termos em que esta situação aconteceu ainda não foram clarificados pela liderança da bancada parlamentar do PSD, apesar das várias insistências do SAPO24 ao longo dos últimos dias.

Sobre o caso de José Silvano, o Ministério Público já anunciou que vai abrir um inquérito.

Subsídios às viagens dos deputados das regiões autónomas dos Açores e Madeira também em debate