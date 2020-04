Em reunião da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa regional, a proposta do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, mereceu votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PPM, e o voto contra do PCP.

“A Comissão Permanente pronuncia-se favoravelmente ao projeto de decreto do Presidente da República”, sintetizou no final do encontro a presidente do parlamento açoriano, Ana Luís, que anunciou o envio imediato das conclusões do mesmo para a Assembleia da República.

O parlamento irá hoje à tarde votar o prolongamento do estado de emergência, nos termos propostos pelo Presidente da República, e a sua aplicação será depois regulamentada pelo executivo, num decreto para esse efeito a aprovar em Conselho de Ministros.

A Assembleia Legislativa da Madeira também já deu parecer favorável à renovação do estado de emergência, com os votos favoráveis de PSD, PS, CDS e JPP, tendo o PCP igualmente votado contra.

O Presidente da República propôs hoje ao parlamento a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, por novo período de 15 dias, até 02 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19.