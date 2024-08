Paetongtarn torna-se a terceira figura da família Shinawatra à frente dos destinos da Tailândia, depois do pai, deposto por um golpe de Estado, e da tia Yingluck Shinawatra, que vive no exílio. É também a segunda mulher e a líder mais jovem, com 37 anos, a ocupar o cargo.

A nomeação foi confirmada por 319 votos a favor, 145 contra e 27 abstenções. Os deputados estiveram cerca de uma hora a votar em público, um a um.

Paetongtarn é líder do partido no poder, o Pheu Thai, mas não foi eleita deputada, tendo obtido a maioria dos votos no parlamento.

Thaksin foi o primeiro político tailandês a obter uma maioria absoluta, tendo sido deposto por um golpe militar em 2006. É visto como o líder de facto do Pheu Thai e a popularidade e influência que mantém são um fator subjacente ao apoio político à filha, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

“Sou a filha do meu pai, sempre e para sempre, mas tomo as minhas próprias decisões”, disse Paetongtarn a um jornalista.

A nomeação de Paetongtarn seguiu-se à destituição do primeiro-ministro, Srettha Thavisin, na quarta-feira, após menos de um ano no cargo.

O Tribunal Constitucional considerou-o culpado de uma grave infração ética, ao nomear um membro do Governo que esteve detido por alegada tentativa de suborno.

Foi a segunda decisão de relevo no espaço de uma semana que abalou a política tailandesa. Na semana passada, o mesmo tribunal dissolveu o partido progressista Move Forward, que venceu as eleições gerais do ano passado, mas foi impedido de subir ao poder.

O partido reagrupou-se entretanto e chama-se agora People’s Party.

O Pheu Thai e os antecessores venceram todas as eleições gerais desde 2001, com políticas populistas de base que prometiam resolver os problemas económicos e promover a igualdade de rendimentos, até perderem para o reformista Move Forward em 2023.

No entanto, foi-lhe dada oportunidade de formar governo, depois de o Move Forward ter sido impedido de governar pelo anterior Senado, órgão nomeado pelos militares.

O Move Forward foi entretanto excluído da coligação pelo Pheu Thai, que se juntou aos partidos ligados ao governo militar que o depôs no golpe de Estado.

A medida suscitou críticas de alguns dos apoiantes, mas os responsáveis do partido afirmam que a ligação era necessária para quebrar o impasse e iniciar a reconciliação, pondo fim a décadas de profundas divisões políticas.