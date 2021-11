O Parlamento Europeu (PE) deu hoje luz verde ao regulamento que cria uma agência europeia para o asilo, na sequência do acordo alcançado com os Estados-membros durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

O regulamento hoje aprovado com 396 votos a favor, 92 contra e 73 abstenções visa melhorar a aplicação da política de asilo na UE, transformando o atual Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), operacional desde 2011, numa agência de pleno direito. Caberá a esta nova agência prestar assistência operacional e técnica aos Estados-membros que necessitem de apoio no tratamento dos pedidos de asilo, bem como facilitar a cooperação com países terceiros. O regulamento deverá agora ser aprovado também pelo Conselho da UE, entrando em vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da UE. O texto legislativo tinha sido acordado entre os negociadores do PE e da presidência portuguesa do Conselho, no dia 29 de junho. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram