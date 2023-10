Em sessão plenária em Estrasburgo, França, Wopke Hoekstra reuniu o voto favorável de 279 eurodeputados, 173 contra e 33 abstenções. Já Sefcovic passou no crivo do PE com 322 votos favoráveis, 158 contra e 37 abstenções.

A votação em plenário realizou-se hoje, depois de na quarta-feira a Comissão de Meio Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do PE ter emitido uma avaliação positiva para os dois nomes que encabeçarão dossiers de elevada importância para a Comissão Europeia.

Contudo, tanto Hoekstra como Sefcovic precisaram de responder duas vezes aos eurodeputados da comissão e mesmo assim persistem reservas, por exemplo quanto ao currículo de Wopke Hoekstra, antigo vice-primeiro-ministro dos Países Baixos, em matéria de combate às alterações climáticas.

O passado do comissário ao serviço da petrolífera Shell e como consultor também levantou reservas quanto à capacidade de Hoekstra para desempenhar funções rumo à descarbonização e a uma transição ecológica da União Europeia.

O comissário rejeitou a validade das dúvidas levantadas pelos eurodeputados e chegou a colocar, sem concretizar uma data, a hipótese de revelar a lista de clientes que tinha quando desempenhou funções de consultoria. No entanto, revelou que nenhum dos clientes era uma petrolífera ou estava ligado a esse setor.