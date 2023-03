“Teremos o enorme prazer de receber o Presidente da República Federativa do Brasil numa sessão solene de boas-vindas, que lhe será especialmente devida”, anunciou Augusto Santos Silva no final de uma reunião da conferencia de líderes.

De acordo com o presidente do parlamento, Lula da Silva intervirá nessa cerimónia, mas indicou que os detalhes, como a data, serão agora tratadas por si “através dos canais adequados”.

No entanto, o que se sabe é que o Presidente do Brasil não participará na sessão solene do 25 de Abril, podendo apenas assistir.

Augusto Santos Silva referiu também que a sua proposta obteve um “consenso muito grande” na conferência de líderes, e que apenas um partido se opôs.