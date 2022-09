Augusto Santos Silva esteve hoje ao final da tarde na Feira do Livro de Lisboa, horas antes de partir para uma visita oficial ao Brasil com o objetivo de participar nas comemorações do bicentenário da independência daquele país, nas quais estará também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“A mensagem mais forte é esta: os dois parlamentos – a Assembleia da República em Portugal, o Congresso no Brasil e em particular a Câmara dos Deputados – estão a trabalhar em conjunto para reforçar a sua cooperação”, adiantou à agência Lusa Augusto Santos Silva quando questionado sobre que mensagem levará a estas comemorações.

De acordo com o presidente da Assembleia da República, “Portugal considera-se um país muito próximo do Brasil”.

“Fazemos parte da CPLP, temos posições muito convergentes na cena internacional, temos relações económicas muito estreitas e tudo isto pode ser incrementado, pode ser desenvolvido”, defendeu.

Questionado sobre o momento político que atravessa o Brasil, Santos Silva deixou claro que “as relações bilaterais ocorrem entre estados e também ocorrem entre povos e são independentes das circunstâncias políticas internas vividas em cada estado”.

“As relações entre Portugal e o Brasil são fortíssimas ao nível das pessoas. Basta pensar nos fluxos migratórios que ocorrem entre Portugal e o Brasil”, apontou.

Também as relações entre os dois estados, na análise da segunda figura do estado português, “são muito boas, independentemente dos executivos, das autoridades em cada momento”.

“É muito significativo da história portuguesa e também das relações entre Portugal e o Brasil que Portugal seja expressamente convidado a participar nas comemorações da independência do Brasil. Recebi o convite pessoalmente. O presidente do Senado fez questão de se deslocar a Lisboa para convidar o Presidente da República e também o presidente da Assembleia da República”, enfatizou.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vão representar Portugal nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil durante esta semana.