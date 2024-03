A infraestrutura, designada por parque de campismo municipal Doutor Jaime Marques Dias Simão, encontrava-se encerrada desde o início do ano, mantendo-se em funcionamento apenas o alojamento em ‘bungalows’.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do distrito de Lisboa, indica que, após estas obras de melhoramento, o parque de campismo passa a dispor de “maior capacidade, melhores acessibilidades no interior e um espaço verde requalificado”.

“O investimento é feito a pensar nos turistas, nacionais e estrangeiros, que escolhem visitar e ficar em Vila Franca de Xira. A reorganização de espaços aumentou a capacidade do parque e com condições para quem opta pela tenda, caravana, auto-caravana ou pelos bungalows. Nós sabemos receber, mas agora o parque tem ainda melhores condições para acolher os turistas”, sublinha o presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira, citado na nota.

A infraestrutura passa a contar com 70 lugares para tendas, 22 para caravanas (anteriormente havia apenas para 16), 15 para auto-caravanas ligeiras (havia só 10) e quatro para auto-caravanas pesadas. No total, o parque de campismo passa a ter capacidade para acolher 360 pessoas.

Dos melhoramentos feitos, destaca-se também a reformulação da rede elétrica de iluminação pública, a instalação de uma nova rede de infraestruturas de telecomunicações, uma nova rede armada de incêndios e a criação de acessos para veículos de emergência.

“Para combinar com a magnífica paisagem, o Parque de Campismo recebeu também novas árvores (em substituição das antigas que foram abatidas por razões fitossanitárias), com compensação em triplo, e nova vegetação, além de uma escada de madeira, paliçadas em madeira e um deck paisagístico com 15 poltronas com vista sobre o rio Tejo”, indica ainda a nota da autarquia ribatejana.

O conjunto de intervenções no parque de campismo, que representou um investimento de cerca de 617 mil euros, incluiu também, por parte dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), a criação de uma rede de abastecimento de água potável, a reformulação da rede de rega e o reaproveitamento de águas das piscinas municipais. Em 2019 já tinha sido realizada uma empreitada de remodelação dos bungalows e da zona envolvente, no valor de 214 mil euros.