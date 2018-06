"Já perdeu o apoio do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Do PSD e do CDS não perdeu porque nunca o teve", declarou, reiterando que se trata de "uma aldrabice política".

O deputado invocou o "subfinanciamento crónico" do ensino superior, em que não se investe, deixando aos estudantes a responsabilidade de "pagar os salários e a conta da luz" com as propinas e os emolumentos que as universidades cobram e "funcionam como taxas escondidas".

O líder da bancada do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, afirmou que os números não enganam quanto ao falhanço da aplicação do programa de regularização de vínculos precários no setor científico, com 1.500 candidaturas e apenas 63 aprovadas. "A vergonha é esta", considerou.

A deputada dos Verdes Heloísa Apolónia defendeu o Governo não pode responder com passividade à "resistência das instituições" para darem contratos a bolseiros que preenchem necessidades permanentes, desafiando Manuel Heitor para que "arregace as mangas e crie justiça" no setor.

O socialista Alexandre Quintanilha reconheceu que os investigadores estão "prostrados com a lentidão" das reformas e lembrou que ainda falta caminho até atingir a meta dos 3% do PIB (Produto Interno Bruto) a aplicar na Ciência, definida para 2030.

Manuel Heitor defendeu as opções do seu Governo, afirmando que se "rompeu com o passado e com uma política de exclusão" e que "o número de investigadores está a aumentar", sem deixar de "reconhecer as dificuldades".

Entre os sinais positivos que apontou estão o aumento do número de concursos abertos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia - "mais em três anos do que nos quatro anos" do Governo anterior do PSD/CDS-PP -, a aprovação de 58 planos de emprego científico de instituições, equivalentes a 400 postos de trabalho e o apoio a "mais de 1.600 projetos de investigação e desenvolvimento".

O ministro afirmou ainda que com as regras que pôs em prática, o Governo acabou com "a contratação abusiva de professores convidados" nas instituições.

A comunista Ana Mesquita referiu que o setor científico vive num "carrossel de precariedade", defendendo que a cada bolsa e vínculo precário tem que corresponder um contrato de trabalho.

Pelo CDS-PP, Ana Bessa indicou que se está "muito aquém" dos 3.000 empregos científicos prometidos pelo Governo, frisando que do Prevpap estão a ficar de fora as carreiras especiais e que apesar de candidaturas aprovadas, continua sem haver concursos abertos.