O diploma foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, BE, PEV e PCP, os votos contra do CDS-PP e PAN e a abstenção dos deputados do PS Helena Roseta e Paulo Trigo Pereira.

O diploma regressa a Belém para promulgação com uma única alteração aprovada, do CDS-PP: a manutenção do regime de reembolso do IVA por despesas com a atividade partidária tal como está na lei em vigor.

Esta proposta do CDS-PP foi aprovada em plenário na especialidade por maioria com os votos favoráveis do PSD, BE, CDS-PP e PAN, os votos contra do PS, PCP e PEV e a abstenção de dois deputados do PS, Helena Roseta e Paulo Trigo Pereira.

As outras propostas de alteração ou foram rejeitadas ou ficaram prejudicadas na votação. Depois de algumas trocas de acusações mais acesas no debate de 90 minutos, o PSD retirou a sua proposta para clarificar que as novas regras se aplicariam apenas a processos pendentes no Tribunal Constitucional, por considerar que só se justificava se tivesse sido aprovado o alargamento das isenções de IVA, o que não se verificou.

O PSD tinha proposto clarificar que as novas regras se aplicariam apenas a processos de contas pendentes no Tribunal Constitucional.