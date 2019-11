Numa carta dirigida ao Secretário-geral da ONU, António Guterres, o Partido da Renovação Social, Movimento para Alternância Democrática e Assembleia do Povo Unido — Partido Democrático da Guiné-Bissau afirmam terem ficado “surpreendidos com uma grosseira ingerência de soberania” de “alguns responsáveis” da CEDEAO, que acusam de violar “preceitos básicos da boa mediação” e “o princípio da soberania guineense”, ao “interceder a favor de interesses de uma das partes”, no caso o Governo demitido pelo Presidente.

A Lusa em Bissau constatou que a força de interposição da Ecomib, da CEDEAO, está hoje estacionada em todas as instituições de Estado na capital guineense, assim como outras forças de segurança guineenses.

Fonte do Governo liderado por Aristides Gomes, eleito nas legislativas de março, mas deposto esta semana pelo presidente José Mário Vaz, disse à Lusa que o executivo está a trabalhar, apesar de o presidente ter dado posse na quinta-feira a um novo Governo.

Na carta, os partidos que apoiam o novo Governo – contra o Governo deposto – realçam que “apenas cabe aos guineenses interpretar as suas leis à luz do seu ordenamento jurídico interno”.

Os signatários realçam que a CEDEAO “foi convidada a mediar a crise política resultante do bloqueio e encerramento abusivo do parlamento da Guiné-Bissau”, em 2012, mas “não foi convidada a decidir pelos guineenses, muito menos a suspender a aplicação das Leis da Guiné-Bissau, a ingerir ou definir a organização de um Estado Soberano”.