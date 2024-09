Marina Gonçalves, deputada parlamentar do PS, afirma que o SNS já precisava de medidas de médio e longo prazo há muito tempo, mas que o atual Governo se tinha recusado a adotá-las.

Por sua vez, Paulo Núncio, deputado do CDS, referiu que, finalmente, "o Governo fez aquilo que se comprometeu a fazer", referindo o prazo de 60 dias dado por Luís Montenegro para apresentar um Plano com medidas para salvar o SNS.

Para o CDS esta é uma "excelente notícia" e o partido felicita a tomada de três medidas em particular, uma delas a decisão de avançar para novas unidades de saúde familiares tipo C. Paulo Núncio refere que a medida representa uma grande mudança estrutural, face ao que o Governo do PS fez durante oito anos, permitindo reduzir o número de portugueses sem médicos de família.

Paulo Muacho, deputado do Livre, disse que o programa "é só o início", já que, apesar das medidas tomadas, as carreiras dos profissionais de saúde continuam congeladas. O deputado explica que muitos dos problemas nas urgências e nas unidades de saúde são causados por problemas primários nos recursos humanos da saúde.