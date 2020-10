De acordo com o jornal britânico The Guardian, o incidente deu-se no Aeroporto Internacional de Hamad em Doha a 2 de outubro, tendo os factos sido apenas revelados agora. Um voo da Qatar Airways que deveria partir em direção a Sydney, na Austrália, foi adiado por quatro horas após a descoberta de um recém-nascido nas casas de banho do aeroporto.

O caso já mereceu reação da parte do Governo australiano, sendo que a porta-voz da ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Marise Payne, disse que o executivo se encontra "profundamente preocupado com o tratamento inaceitável de algumas passageiras num recente voo da Qatar Airways no aeroporto de Doha.

"As informações que foram dadas indicam que o tratamento das mulheres visadas foi ofensivo, altamente inapropriado e para além das circunstâncias em que as mulheres poderiam dar o seu consentimento livre e informado", continuou a porta-voz, acrescentando que a Polícia Federal da Austrália assumiu a questão e que um relatório das autoridades do Catar sobre o incidente está "iminente".

Da parte das autoridades do aeroporto, estas limitam-se a afirmar que foi pedido às mulheres que "participassem" na iniciativa para localizar a mãe do bebé, que está vivo, segundo um comunicado.

Algumas mulheres, principalmente australianas, tiveram de desembarcar de vários aviões e foram levadas para ambulâncias, onde tiveram de tirar a sua roupa e passar por exames para saber se haviam dado à luz recentemente.

O Catar segue a lei islâmica, que pune duramente as mulheres que ficam grávidas fora do casamento.

"Obrigaram as mulheres a passar por testes físicos, principalmente o teste de Papanicolau à força", declarou à AFP uma fonte em Doha que foi informada sobre uma investigação interna a respeito do incidente.

O aeroporto internacional de Doha afirmou que "os funcionários da área médica expressaram a sua preocupação às autoridades do terminal sobre a saúde e o bem-estar de uma mãe que acabara de dar à luz e pediram que ela fosse localizada antes de viajar".

"As pessoas que tiveram acesso ao setor do aeroporto onde o recém-nascido foi encontrado foram convidadas a participar na busca", acrescentaram as autoridades aeroportuárias, sem informar o que especificamente foi solicitado às mulheres e quantas foram procuradas.

Mulheres de outros países e voos foram submetidas a exames similares. O incidente está a ser investigado no Catar, segundo o canal Seven News.

O aeroporto de Doha pediu no passado domingo à mãe do bebé que se apresente, o que dá a entender que os exames não tiveram resultado.

"O recém-nascido continua sem ter sido identificado, mas está bem de saúde e sob cuidados dos profissionais médicos e do serviço social", informou o aeroporto, que pediu ajuda a qualquer pessoa com informações sobre a mãe.

Um advogado australiano, Wolfgang Babeck, que era um passageiro num dos voos afetados, afirmou à AFP que as mulheres submetidas aos exames retornaram ao avião "em estado de choque", depois de terem sido obrigadas a ficar parcialmente nuas para os exames de uma médica.

"Todas estavam consternadas, algumas irritadas, uma chorava e ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer", disse Babeck, para quem o incidente pode representar uma "violação do direito internacional".

A companhia Qatar Airways recusou-se a comentar o ocorrido.