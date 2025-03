Segundo os dados preliminares da atividade dos transportes, registou-se um crescimento de 4,3% no transporte de passageiros por via aérea (+18,9% em 2023), de 9,3% por comboio (+16,7% em 2023), de 8,9% por metropolitano (+20,7% em 2023) e de 6,7% por vias fluviais (+21,5% em 2023).

Olhando para o transporte aéreo no ano passado, o INE indica que o número de aeronaves em voos comerciais que aterraram nos aeroportos nacionais aumentou 0,9% (+12,0% em 2023), atingindo um total de 245,9 mil.

Já o movimento de passageiros ascendeu a 70,4 milhões em 2024, sendo que o tráfego internacional de passageiros aumentou 4,8% e abrangeu 81,9% do total de passageiros (acima dos 81,5% registados em 2023).

Para o transporte de comboio, os dados trimestrais mostram que de outubro a dezembro, viajaram por comboio 57,4 milhões de passageiros.

No metro, o INE destaca que no último trimestre de 2024, o transporte de passageiros por metropolitano atingiu os 76,8 milhões, o valor mais elevado desde o início da série da série estatística, em 2009.

Já no que diz respeito ao transporte de mercadorias, “os resultados indicam um crescimento do transporte por via aérea (+14,2%, após +0,1% em 2023) e por via marítima (+4,9%, -3,4% no ano anterior)”, nota o INE, enquanto por via terrestre, os transportes ferroviários e rodoviários decresceram 1,2% e 12,3%, respetivamente.

O transporte por oleoduto aumentou 1,1% face ao ano anterior, mas no transporte de gás por gasoduto verificaram-se decréscimos na entrada (-10,3%; -15,8% em 2023) e na saída (-10,4%; -15,6% em 2023).