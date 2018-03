A Irlanda suspendeu uma proibição de 90 anos de servir álcool à Sexta-Feira Santa. Com isto, muitas foram as pessoas ansiosas por experimentar a novidade de pedir uma cerveja nos pubs em dia sagrado.

Brian Conlon, do Slattery's Bar na Capel Street, no centro de Dublin, foi um dos primeiros a servir uma bebida alcoólica esta sexta-feira. “Estava mais cheio do que o normal esta manhã. Quando eu abri às 7h, havia filas na porta da frente ”, disse ao The Guardian. “Acho que as pessoas estavam mais interessadas no fator novidade — foi a primeira vez em 90 anos que puderam tomar uma bebida alcóolica de forma legal [neste dia].”

Brian disse ainda que muitas das pessoas eram turistas que haviam chegado a Dublin e precisavam de esperar até à hora do almoço para fazer o check-in nos hotéis.

Jim Croke, um dos frequentadores habituais do Slattery, congratulou-se com o levantamento da proibição. "É muito bom", disse. "É ótimo para o turismo e é bom para o país".

Esta proibição existia desde 1927. Havia algumas exceções à proibição, incluindo pessoas que participavam em espetáculos de teatro ou eventos desportivos.